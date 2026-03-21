 Catania, chiuso centro scommesse frequentato da pregiudicati
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Catania, centro scommesse frequentato da pregiudicati: chiuso

La decisione del questore varrà per sette giorni
A LIBRINO
di
1 min di lettura

CATANIA – A Catania i poliziotti del commissariato di Librino hanno apposto i sigilli per sette giorni a un centro scommesse del quartiere, ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati.

Chiuso centro scommesse a Librino

Gli agenti hanno riscontrato l’assidua presenza di soggetti con alle spalle reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

La presenza di questi clienti nell’attività commerciale non è era occasionale, ma più volte riscontrata durante i molteplici controlli.

Il provvedimento del questore

Sulla base di quanto rilevato dai poliziotti del Commissariato di Librino, disposta la sospensione delle autorizzazioni, secondo quanto previsto dall’art. 100 del Tulps.

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