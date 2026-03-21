Catania, centro scommesse frequentato da pregiudicati: chiuso

CATANIA – A Catania i poliziotti del commissariato di Librino hanno apposto i sigilli per sette giorni a un centro scommesse del quartiere, ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati.
Chiuso centro scommesse a Librino
Gli agenti hanno riscontrato l’assidua presenza di soggetti con alle spalle reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.
La presenza di questi clienti nell’attività commerciale non è era occasionale, ma più volte riscontrata durante i molteplici controlli.
Il provvedimento del questore
Sulla base di quanto rilevato dai poliziotti del Commissariato di Librino, disposta la sospensione delle autorizzazioni, secondo quanto previsto dall’art. 100 del Tulps.