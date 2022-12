Cisl Fp Catania: “Fine del precariato per 170 ex Puc”

Il sindacato della Funzione pubblica: "Con il passaggio del servizio a 36 ore si chiude una vicenda ventennale"

1' DI LETTURA

CATANIA – La Cisl FP Catania esprime soddisfazione per l’aumento da 24 a 36 ore dell’impiego orario dei 170 lavoratori comunali ex Puc. “L’impiego a orario di servizio completo – dice Danilo Sottile, segretario generale Cisl FP Catania – è stato più volte sollecitato dai sindacati nella loro interlocuzione con Palazzo degli Elefanti, ed è una svolta positiva per tutti i lavoratori che hanno vissuto per venti anni in una situazione di precariato”.

La notizia dell’aumento orario arriva con l’approvazione da parte della Cosfel, Commissione stabilità finanziaria degli Enti locali, della richiesta del Commissario straordinario Federico Portoghese sul Piano intergrato di attività e organizzazione del Comune di Catania. Si tratta di 163 dipendenti di categoria C e 7 di categoria D, già entrati nei quadri comunali il primo gennaio 2019.

“Già nei mesi scorsi avevamo registrato la disponibilità del Commissario Portoghese nel portare a termine questa vicenda – dice Sottile – e avevamo ottenuto rassicurazioni circa la prosecuzione dell’iter. Oggi registriamo una vittoria per i lavoratori, con la fine di un precariato ventennale e un segnale chiaro, da parte della macchina comunale, di una rinnovata attenzione per le condizioni in cui i lavoratori dell’amministrazone svolgono il loro lavoro”.

Insieme all’aumento di ore per i Puc, infatti, la Cosfel ha dato parere favorevole alla proroga di nove incarichi dirigenziali in scadenza a dicembre 2022. “Come avevamo esposto al Commissario nel corso di precedenti incontri – prosegue Sottile – c’era il rischio di un rallentamento dell’ordinaria amministrazione, con lo stop all’iter di diversi progetti in corso di definizione che coinvolgono i fondi europei. Con la conferma di oggi della proroga per i nuovi dirigenti si dà un segnale importante alla città di Catania, a cui viene offerta continuità e la prosecuzione di importanti possibilità di sviluppo”.