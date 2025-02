Catania, colpi di pistola contro la telecamera “anti discarica”

Lo fa sapere la polizia locale, che ha anche denunciato due uomini che conferivano illegalmente

CATANIA – Due telecamere vandalizzate, una anche con colpi di pistola, a largo Favara, nel rione Monte Po a Catania , non hanno evitato a un 40enne che trasportava e conferiva illegalmente rifiuti su una moto Ape, stracolma di sacchi di spazzatura di ogni genere, di essere denunciato da agenti del reparto Ambientale dalla polizia locale del capoluogo etneo. I

l mezzo di trasporto utilizzato, senza targa e senza copertura assicurativa, sprovvisto di revisione, è stato sequestrato. L’uomo, estraneo all’atto vandalico, che non ha la patente di guida, è stato deferito alla Procura e ha avuto comminate sanzioni per 10mila euro.

Stessa sorte in via Bonaventura, nel popoloso rione di Librino, per un 50enne, già noto alla sezione Ambientale della polizia locale per essere recidivo, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria e sanzionato per circa 9mila euro.

Anche a lui è stata sequestrata la moto Ape che guidava senza avere la patente e sprovvista della revisione.