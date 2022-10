Catania, concerto Anastacia: nuova data il 23 novembre

La cantante, in Europa dopo 4 anni, aveva dovuto rimandare il suo tour italiano in settembre a causa di un malessere

CATANIA – Anastacia ha annunciato le date in cui verranno recuperati i 3 concerti italiani del suo tour ‘I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary’, che erano stati rinviati lo scorso settembre a causa di un suo malessere.

Canterà il 21 novembre a Firenze, il 23 a Catania e il 25 a Bassano del Grappa (Vicenza). Gli spettatori già in possesso dei biglietti per le date di settembre, si spiega dalla D’Alessandro e Galli che organizza i concerti, “potranno utilizzare i medesimi tagliandi di ingresso per accedere a queste nuove serate”.

Con ‘I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary’ european tour, Anastacia è tornata ad esibirsi in Europa dopo 4 anni dando la possibilità di ascoltare live mega hits multi-platino come ‘I’m Outta Love’ e ‘Left Outside Alone’