Centro storico, raffica di controlli e multe nel fine settimana

Un tunisino ubriaco spintona i militari che gli avevano chiesto i documenti, le multe riguardano automobilisti indisciplinati

1' DI LETTURA

CATANIA. Una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, una raffica di multe ad automobilisti indisciplinati e sei ragazzi appena maggiorenni segnalati per detenzione di alcuni spinelli. È il bilancio dell’ultimo servizio coordinato svolto dai carabinieri di Piazza Dante, con il rinforzo della compagnia d’intervento operativo, dodicesimo reggimento Sicilia.

Si trattava peraltro di un servizio di prevenzione anticrimine, per aumentare la sicurezza percepita della cittadinanza, attraverso una presenza sul territorio efficace, costante e visibile. In tale ambito, i militari sono stati impegnati nel centro storico cittadino, in un servizio coordinato, volto al contrasto dell’illegalità diffusa e della guida indisciplinata, per garantire maggior sicurezza a tutti gli utenti della strada.

Hanno effettuato 6 perquisizioni personali per droga, segnalando sei assuntori per detenzione di marijuana. Un trentasettenne tunisino, invece, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale perché: si trovava in Piazza Stesicoro in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta verosimilmente all’assunzione di alcool e droghe, e ha spintonato i militari che gli avevano chiesto di fornirgli i documenti di identità.

Per quanto concerne le attività relative alla circolazione stradale, sono stati, invece, disposti una serie di posti di controllo per contrastare quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica: in tale ambito sono state controllate 75 persone e 42 veicoli, di cui 1 risultato privo della prevista copertura assicurativa e quindi posto sotto sequestro mentre altri 6 sanzionati al Codice della Strada per un totale di 1.758,00 euro (mancata revisione periodica, circolazione senza uso del casco e delle cinture di sicurezza).