Catania, controlli della polizia: sanzionati 3 parcheggiatori abusivi

Operazione nel quartiere San Berillo

CATANIA – Tre parcheggiatori abusivi sanzionati e allontanati e due denunce. È il bilancio di un’operazione di controllo della Polizia di Catania nel quartiere San Berillo vecchio eseguita con polizia municipale e personale dell’Enel. Un 47enne titolare di un immobile che illuminato con energia rubata alla rete pubblica è stato denunciato per furto di energia elettrica.

L’altura persona denunciata è uno straniero di 56 anni privo di documenti risultato irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un ordine di espulsione emesso nell’ottobre 2023, nei cui confronti è scattato un altro ordine di espulsione. Complessivamente nel corso del servizio sono state identificate 135 persone, controllati 61 veicoli ed elevate svariate sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada, in particolare per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa.

I tre parcheggiatori abusivi – un sudanese 40enne, un bulgaro 39enne e un siracusano 39enne – sono stati sorpresi in piazza Turi Ferro. Sono state, infine, eseguite verifiche amministrative su quattro esercizi pubblici, due dei quali sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico e carenze igienico- sanitarie.