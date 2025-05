Catania corsaro a Pescara, 2-1: ma non basta, etnei fuori dai play off

Finisce in terra abruzzese la stagione dei rossoazzurri

CATANIA – Dura otto minuti l’illusione rossazzurra a Pescara: tanti ne sono trascorsi tra l’illusorio vantaggio del Catania, firmato da Di Gennaro a metà ripresa, ed il pareggio abruzzese di Tonin che ha spento le velleità della formazione allenata da Mimmo Toscano. Speranza che si è però riaccesa negli istanti finali grazie al gol di Montalto che consente al Catania di vincere il match ma a superare il turno è il Pescara di Baldini in virtù del miglior piazzamento nella regular season.

Nel primo tempo è il Pescara ad avere le migliori occasioni per sbloccare il punteggio… dopo che Di Tacchio manda fuori di testa sul bel cross di un volenteroso Guglielmotti. La formazione di Baldini non concretizza due opportunità capitate sui piedi di Meazzi mentre Dini è costretto agli straordinari sulla botta di Dagasso che il portiere riesce a smanacciare in angolo. Brivido per i sin troppo nervosi rossazzurri (tre ammoniti!) nel finale di prima frazione quando Cangiano finisce a terra in area di rigore dopo un contatto con Raimo: l’arbitro prima concede la massima posizione e poi rivede la sua decisione dopo aver consultato il VAR.

Nella ripresa Quaini e compagni non riescono inizialmente a pungere più di tanto ma il subentrato Stoppa ravviva la manovra sino a creare i presupposti per il vantaggio firmato da Di Gennaro con un gran colpo di testa. I rossazzurri ci credono e Dini si salva con bravura su qualche, sporadico tentativo dei padroni di casa. Fatale, però, una palla persa da Stoppa in area biancazzurra con veloce ripartenza del Pescara finalizzata al meglio da Tonin con una conclusione che Dini può solo sfiorare.

Il Catania tenta un disperato assalto finale ed il neoentrato Montalto segna nel recupero che si allunga ulteriormente per il prolungato controllo VAR. Il tempo, però, finisce: il Catania vince 2-1 ma a superare il turno è il Pescara che ha chiuso la stagione regolare al 4° posto, uno in più rispetto agli etnei. Lacrime rossazzurre nel dopopartita: sfuma il sogno promozione. Adesso subito al lavoro per programmare il futuro, a cominciare da Torre del Grifo!

Tabellino

PESCARA – CATANIA 1-2

PESCARA (4-3-3) – Plizzari, Pierozzi, Lancini, Pellacani (k), Moruzzi (dal 37°s.t. Crialese), Meazzi (dal 37°s.t. De Marco), Squizzato, Dagasso (dal 29°s.t. Kraja), Merola, Ferraris (dal 17°s.t. Tonin), Cangiano (dal 17°s.t. Bentivegna).

A disposizione: Saio, Profeta, Staver, Letizia, Lonardi, Valzania, Saccomanni, Alberti.

Allenatore: Silvio Baldini.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Raimo, Di Gennaro, Celli, Guglielmotti (dall’8°s.t. Dalmonte), Quaini, Di Tacchio (k) (dal 42°s.t. Montalto), Anastasio, Jimenéz (dal 17°s.t. De Paoli), Lunetta (dal 1°s.t. Stoppa), Inglese.

A disposizione: Bethers, Butano, Del Fabro, Frisenna, De Rose, Forti.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1.

Assistenti: Marco Sicurello (Seregno) e Vittorio Consonni (Treviglio).

Quarto ufficiale: Francesco Burlando (Genova).

VAR: Niccolò Baroni (Firenze).

AVAR: Luca De Angeli (Milano).

Reti: 25°s.t. Di Gennaro (CT); 33°s.t. Tonin (PE); 46°s.t. Montalto (CT).

Indisponibili: Gega, Luperini (CT); Arena (PE).

Ammoniti:Anastasio (CT); Raimo (CT); Inglese (CT); Moruzzi (PE); Di Gennaro (CT); Quaini (CT).

Squalificati: Ierardi, Sturaro (CT); Brosco (PE).

Diffidati: Anastasio, Di Tacchio,Dalmonte, Quaini, Celli, Toscano (CT); Dagasso (PE).

Cronaca

Primo Tempo (0-0)

12° occasione per il Catania: sul cross di Guglielmotti… colpo di testa di Di Tacchio che sfiora il palo!

21° Celli perde palla vicino alla bandierina e sullo sviluppo dell’azione… Meazzi calcia di pochissimo a lato da centro area!

23° gran volo di Dini che alza in angolo il tiro a botta sicura da Dagasso;

24° Meazzi calcia di poco a lato dal limite dell’area;

27° sul cross di Lunetta… Jimenez non riesce a deviare da centro area;

41° espulsi i due vice allenatori delle due squadre;

43° rigore concesso al Pescara per presunto fallo di Raimo su Cangiano: dopo consulto al VAR… l’arbitro non assegna la massima punizione!

45° assegnati 4 minuti di recupero;

49° il primo tempo finisce 0-0.

Secondo tempo (1-2)

1° nel Catania, Stoppa prende il posto di Lunetta;

8° nel Catania, Dalmonte subentra a Guglielmotti;

8° sul cross di Anastasio… Dalmonte non riesce ad indirizzare il pallone in porta;

9° Pescara ad un passo dal gol: Dini respinge a corpo morto una conclusione ravvicinata!

11° Inglese calcia fuori in scivolata sul cross radente di Stoppa;

12° Quaini calcia abbondantemente a lato dal limite dell’area;

17° nel Pescara, Bentivegna e Tonin sostituiscono Cangiano e Ferraris;

17° nel Catania, De Paoli prende il posto di Jimenez;

20° Dini si salva deviando in tuffo la gran botta di Meazzi!

25° Catania in vantaggio. Splendido cross di Stoppa e colpo di testa vincente di Di Gennaro. 0-1 ! rete convalidata dopo controllo VAR.

28° colpo di testa di Inglese: centrale;

29° nel Pescara, Dagasso lascia il posto a Kraja;

32° Bentivegna calcia a lato di pochissimo;

33° pareggio del Pescara: Tonin sfrutta al meglio una ripartenza e batte Dini che sfiora solamente il pallone: 1-1 !

37° nel Pescara, De Marco sostituisce Meazzi e Crialese subentra a Moruzzi;

42° nel Catania, Montalto sostituisce Di Tacchio;

45° concessi 6 minuti di recupero;

46° gol di Montalto annullato per fuorigioco e poi concesso dopo lunga consultazione al VAR. 1-2 ;

54° Stoppa calcia alto dalla distanza;

55° finisce 1-2. Catania eliminato!

[Foto Catania Fc]