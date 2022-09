Dal sostegno alle imprese, alla sanità, ai rifiuti. L’impegno politico dell’avv. Daidone

2' DI LETTURA

L’Avv. Dario Daidone si ricandida alla Regione dopo una lunga esperienza politica ed amministrativa. Coniugato, padre di due figli, dirigente amministrativo Responsabile dell’Ufficio legale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Catania. E’ anche docente universitario presso l’Università degli Studi di Catania – Facoltà di medicina e chirurgia con insegnamenti a contratto in materie giuridiche.

Tra i vari incarichi professionali ricoperti di rilevo, spicca la partecipazione a vari Consigli di Amministrazione di società private, la Presidenza del Nucleo di Valutazione del Comune di Catania, la nomina a componente al Consiglio di Amministrazione dell’IRFIS- Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia.

In campo politico viene eletto come consigliere del Comune di Catania nel 2008 con oltre 1500 preferenze ricoprendo le cariche di – Presidente della Commissione Servizi Sociali del Comune di Catania con competenze in Servizi Demografici, Decentramento amministrativo e Solidarietà sociale. Nel 2012 è candidato alle elezioni regionali con il lusinghiero risultato di oltre 5000 preferenze. Nel 2017 si rinnova l’esperienza della candidatura regionale a conferma della costante crescita di rappresentatività nel territorio, traguardando l’obiettivo di oltre 8500 preferenze.

Per le elezioni regionali del 25 Settembre 2022 è candidato nella lista di Fratelli d’Italia, accreditato da più fra i papabili recordman di preferenze all’interno della stessa, con la previsione di un importante posizionamento all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Il programma di attività su cui intenderà concentrare la propria azione politica sarà la Sanità, il sostegno alle Imprese, il riordino del servizio rifiuti e termovalorizzatori e certamente la pianificazione di sviluppo economico territoriale che consenta di creare lavoro per i giovani consentendogli di rimanere nella propria Isola.

Ben consapevole che il nostro territorio presenta diverse criticità, soprattutto per il tessuto imprenditoriale e la società in generale, problemi a cui la Regione può dare delle soluzioni, incentivando quelli che sono i volani della nostra economia, l’Avv. Daidone ritine che il Sistema Sanitario Regionale, dove ci sono diverse lacune da colmare, debba essere riformato avviando una separazione di competenze tra le strutture e il territorio, dando una svolta alle cosiddette “liste d’attesa”. Dunque la previsione di un sistema particolarmente reattivo alle esigenze dell’utente, con una rete ospedaliera in cui l’emergenza deve diventare eccellenza, grazie ad una graduale programmazione di sostegno ai medici di base.

Infine, l’Avv. Daidone evidenzia l’importante e particolare sostegno alle imprese siciliane, per il quale sin da subito si adopererà appena eletto, in considerazione degli alti costi dell’energia, che nel giro di pochi mesi, rischiano veramente di mettere in ginocchio chiunque. Ma anche quello dei rifiuti, piaga che coinvolge tutti i siciliani. Oggi, infatti abbiamo problemi con le discariche, ma nessuno ha voluto mai prendere seriamente in considerazione la creazione di termovalorizzatori, che così come dimostrato nelle altre regioni italiane e all’estero, sono sicuri e risolvono tanti dei nostri problemi. In tal senso un corretto utilizzo delle tecnologie unite ad un corretto svolgimento della raccolta differenziata, possono dare delle soluzioni concrete.