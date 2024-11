Catania, danneggiata l’auto di una consigliera di FI: “È allarme sicurezza”

La solidarietà del coordinatore regionale azzurro Marcello Caruso e di Riccardo Pellegrino

CATANIA – Nei giorni scorsi è stata vandalizzata l’auto della consigliera di Forza Italia Melania Miraglia. Ne dà notizia il vicepresidente vicario del Consiglio comunale Riccardo Pellegrino lanciando “l’ennesimo evidentemente necessario allarme sulla questione sicurezza in città”.

Secondo quanto verificato dal nostro giornale, l’episodio non sarebbe affatto un atto intimidatorio contro la persona. Ma l’opera, con molta probabilità, di un balordo.

L’indignazione

“Quindi la mia indignazione – sottolinea infatti Pellegrino – non è per il danno alla collega consigliera, ma per la situazione ormai critica che questo ulteriore episodio mette in luce. Ci siamo purtroppo abituati e assuefatti a episodi di violenza e vandalismo che si perpetuano nei quartieri periferici e popolari Se le cose accadono lontane dal salotto buono, i problemi sembrano di altri”.

“Qui però – aggiunge – parliamo di via Monserrato, nei pressi dell’abitazione di un ex procuratore. Finalmente si farà qualcosa adesso? Personalmente ho già chiesto incontro al Prefetto e al Questore: sembra di essere tornati nella Catania degli anni ’90. Occorrono. Controlli e intervento mirati. I cittadini hanno il diritto di sentirsi al sicuro”.

“Il mio appello – conclude Pellegrino – va poi al Ministero dell’Interno: gli stipendi delle forze dell’ordine vanno adeguati: gli uomini e le donne della Polizia di Stato rischiano la loro vita per proteggerci e non sono trattati adeguatamente. Meno i giovani che vogliono intraprendere questa strada perché il rischio è troppo alto per lo stipendio che viene garantito”.

La solidarietà del coordinatore azzurro

“Esprimo la mia più sincera vicinanza umana alla consigliera comunale Melania Miraglia per il vile atto di vandalismo subito con il danneggiamento della sua auto. Sono certo che questo gesto ignobile non la intimidirà né minerà la sua dedizione al servizio della comunità”.

Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso, che aggiunge: “Confido pienamente che Melania continuerà con determinazione nel suo impegno politico, rappresentando con forza i valori di Forza Italia. Auspico che le forze dell’ordine possano individuare rapidamente le responsabilità di questo atto deplorevole e assicurarli alla giustizia”.