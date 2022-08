Danni e inquinamento: incendio di pneumatici in Contrada Jungetto

L'intervento degli uomini della Forestale.

CATANIA. Oltre un centinaio di copertoni andati in fiamme scatenando una intensa fumata nera altamente tossica.

Questa mattina, un’enorme fumata nera è stata avvistata dalla vedetta forestale CT 51. La Sala operativa ha immediatamente inviato una squadra Antincendio boschivo della Forestale, la CT21 che è intervenuta su un incendio in contrada Jungetto.

Non era il solito incendio di vegetazione, ma oltre il canneto e alla spazzatura presenti andavano in fiamme centinaia di pneumatici.



Le operazioni di spegnimento ultimate dagli uomini della Forestale un’ora dopo, sul posto per l’ulteriore bonifica intervenivano anche due autobotti dei vigili del fuoco di Catania.

Il distaccamento Forestale di Catania si attiverà per quanto di competenza dell’Autorità giudiziaria.

L’aria è rimasta altamente tossica: altro danno all’ecosistema.