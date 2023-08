Catania, i danni degli incendi: ecco come segnalarli al Comune"

Palazzo degli elefanti ha pubblicato l'Avviso: in attesa che venga proclamato lo Stato d'emergenza

1' DI LETTURA

CATANIA – I cittadini, le attività produttive o commerciali e quanti hanno subito danni per gli incendi e l’ondata di calore che hanno colpito il territorio catanese il 23, 24 e 25 luglio scorsi, possono presentare segnalazione al Comune, come indicato nell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale al link https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/protezione-civile/2023/default.aspx?news=88281.

In attesa dello Stato d’emergenza

La direzione Gabinetto del Sindaco, con il servizio Protezione civile, ha avviato con urgenza una ricognizione e acquisizione dati in attesa che la Presidenza del Consiglio dichiari lo stato di emergenza di rilievo nazionale, e il Capo del Dipartimento Protezione civile emani la relativa ordinanza esecutiva, sulla base della richiesta avanzata dalla Giunta regionale con deliberazione del 26 luglio, per tutti i Comuni siciliani interessati dagli eventi emergenziali.

Ecco come presentare la domanda

La presentazione delle segnalazioni va effettuata entro le ore 12 di sabato 12 agosto 2023, all’indirizzo protezionecivile@comune.catania.it , tramite il modulo contenuto nell’Avviso. La segnalazione non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi soggetti allo stanziamento di fondi da parte della competente direzione regionale.

E’ consigliabile che gli interessati acquisiscano dati fotografici e conservino ogni documento utile per dimostrare le spese sostenute per il ripristino dei danni subiti.