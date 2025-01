Catania, Dc di Cuffaro e polemiche intestine: si va a congresso

L'annuncio del segretario provinciale Piero Lipera

CATANIA – Nei prossimi mesi sarà celebrato il primo congresso comunale della Dc di Salvatore Cuffaro a Catania. L’annuncio arriva da Piero Lipera, segretario provinciale del partito centrista, a conclusione di una nota dai forti passaggi polemici verso chi all’interno ha manifestato, evidentemente, malumori.

La Dc a Catania

Nel mese di dicembre, il gruppo a Palazzo degli elefanti ha perso Simona Latino (presidente della nona commissione permanente), che tuttavia è rimasta nel perimetro che sostiene il sindaco Enrico Trantino.

Una decisione che mette in luce la difficile dialettica all’interno di un partito che, dalla provincia etnea, esprime anche un assessore regionale, Andrea Messina (titolare della delega alle Autonomie locali).

L’uscita di Lipera sembra, apparentemente, una riflessione generale e astratta. Ma dietro la dietro le parole d’alto profilo politico emergono dei riferimenti concreti: “Osserviamo – scrive – con disappunto che spesso i partiti siano costretti ad arretrare a fronte dei crescenti appetiti dei singoli che mal si conciliano con il bene della collettività”.

Entrando nello specifico, rivela come “l’occasione della girandola di nomine in seno alle società municipalizzate del Comune di Catania” sia stata una momento di aspra dialettica interna.

“I partiti con i propri valori e le proprie scelte – scrive – non possono cedere il passo alle ambizioni personali che, seppur legittime, devono comunque assecondare le scelte di un partito, a cui ogni iscritto, deve quanto meno rispetto, non certo riconoscenza”.

“Un partito ideologico”

E aggiunge: “La Dc, e non solo a Catania, oltre a esser un partito chiaramente ideologico, i cui valori trovano genesi nel pensiero sturziano e nella dottrina sociale della Chiesa, intende nel suo procedere amministrativo dare voce a tutti coloro che, in modo diverso (e non solo numericamente), contribuiscono quotidianamente alla vita e alla crescita del partito”.

Un passaggio è dedicato, in filigrana, a chi evidente avrebbe sussurrato a Lipera il passo indietro dalla segreteria provinciale. Lo si evince dalle sue stesse parole: “Circa coloro, oggi lontani o in polemica, nessuno si sognerà di dimettersi dall’incarico elettivo, ricevuto solo grazie allo sforzo, il lavoro e l’impegno dei tanti amici della Dc”. Non è chiaro però a chi si stia rivolgendo nello specifico. Ma il dado è tratto.

Ci si vede al congresso, insomma. Si attende la data ufficiale.