Catania, denunciati 7 parcheggiatori abusivi recidivi

Ecco dove operavano

CATANIA – Sette parcheggiatori abusivi recidivi sono stati denunciati a Catania dalla Polizia che ha sequestrato i soldi che avevano ‘incassato’. In piazza Tricolore ne sono stati denunciati due, rispettivamente di 68 e 76 anni; in viale Fleming, all’ingresso del presidio territoriale d’assistenza San Luigi altri due, rispettivamente di 46 anni e 52 anni; in via Vagliasindi un 58enne, in viale Odorico da Pordenone, nei pressi di una clinica, un uomo di 45 anni; in via Caronda, all’altezza del Bingo, un 40enne.