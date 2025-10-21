Catania, dimentica sul treno uno zaino con 3500 euro, recuperato dalla polizia

Disavventura a lieto fine per un turista

CATANIA – Non appena si è reso conto di aver dimenticato sul treno lo zaino con documenti e soldi ha subito chiesto aiuto alla Polizia di Stato.

Nei giorni scorsi, un turista straniero di 72 anni si è rivolto ai poliziotti per recuperare i suoi effetti personali che, tra una coincidenza e l’altra, aveva dimenticato a bordo di un treno regionale, in un attimo di distrazione.

Gli agenti della Polizia ferroviaria della stazione ‘Catania centrale’ hanno avviato le ricerche e, sentito il personale Fs Security ancora sul treno, è stato possibile recuperare il bagaglio all’interno del quale, oltre ai documenti, c’erano anche 3.500 euro.

Nel giro di poche ore, i poliziotti hanno riconsegnato lo zaino con tutti gli effetti personali al turista che, dopo la preoccupazione iniziale, si è rasserenato e ha espresso la sua gratitudine agli agenti per la tempestività del loro intervento.