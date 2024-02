Catania, divieto di avvicinamento alla ex: ma sono assieme in auto

Lui aveva il braccialetto elettronico, denunciati entrambi

CATANIA – Un 23enne che indossava un braccialetto elettronico perché sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna è stato sorpreso dai carabinieri a Catania in auto proprio in compagnia della ragazza, una 20enne, che non avrebbe potuto incontrare, ma che invece era volontariamente in sua compagnia. Entrambi sono stati arrestati per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

I due giovani sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, ordinando il rinnovo della misura cautelare per l’uomo. L’auto con a bordo la coppia è stata fermata per un controllo in Piazza Stesicoro. Il divieto di avvicinamento era scaturito da una vicenda giudiziaria in cui la ragazza era stata vittima recentemente di maltrattamenti in famiglia commessi proprio dal giovane che le stava accanto.

I carabinieri hanno accertato che la giovane si era accompagnata volontariamente all’ex convivente ed aveva di proposito lasciato a casa il suo dispositivo di allarme di avvicinamento proprio per evitarne l’attivazione una volta che si fosse trovata insieme all’ex convivente con conseguente intervento delle forze dell’ordine.