Catania, viola più volte gli arresti domiciliari: arrestato 50enne

L'uomo è attualmente imputato per furto aggravato

CATANIA – La Polizia ha eseguito nei confronti di un 50enne catanese l’ordinanza con la quale il Tribunale di Catania ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

L’uomo aveva più volte violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, derivanti dagli arresti domiciliari a lui applicati in quanto imputato del reato di furto aggravato, allontanandosi arbitrariamente da casa sua in più occasioni, in una delle quali si era reso responsabile di un ulteriore furto.

Per queste ragioni, il Tribunale di Catania ha ritenuto necessario sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. Dopo l’emissione del provvedimento a suo carico, il 50enne si è di fatto reso irreperibile, fino a quando, nei giorni scorsi, è stato rintracciato e fermato dagli agenti del Commissariato San Cristoforo mentre passeggiava tra le vie del medesimo quartiere.

Per i suoi precedenti, il 50enne è stato subito riconosciuto dagli agenti, che lo hanno, quindi, accompagnato in Ufficio per dare esecuzione alla misura più afflittiva. I poliziotti, oltre a provvedere alla notifica dell’ordinanza del Tribunale, lo hanno denunciato per evasione.Informato il Pubblico Ministero di turno, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto alla casa circondariale di Piazza Lanza.