Catania, droga: sequestro di cocaina e marijuana a Librino

L'operazione dei Carabinieri della squadra "Lupi": la quantità di stupefacenti avrebbe permesso di confezionare migliaia di dosi

CATANIA – Cocaina e marijuana nascoste in un tubo: i Carabinieri della Squadra Lupi del Nucleo Investigativo di Catania hanno effettuato un rinvenimento di sostanze stupefacenti nel quartiere Librino.

In serata, nel corso di un servizio effettuato in viale Moncada nei pressi di una piazza di spaccio, i militari hanno proceduto a ricercare droga ed armi nelle parti comuni di alcuni stabili, passando al setaccio le intercapedini delle pareti, le cassette postali aperte ed altri luoghi che generalmente sono adibiti a deposito temporaneo dai pusher che si occupano dell’attività di spaccio.

Le operazioni di ricerca si sono concluse con il rinvenimento, all’interno di un tubo di plastica del sistema di areazione di un palazzo, di 126 grammi di cocaina in pietra, celati in una busta di plastica termosaldata, nonché, 48 grammi di marijuana, occultati in diversi involucri di carta alluminio. Gli operanti hanno rinvenuto sul posto anche due ricetrasmittenti perfettamente funzionanti, solitamente utilizzate per agevolare le vedette e gli spacciatori nei loro traffici illeciti.

La droga rinvenuta è stata sequestrata per le successive analisi di laboratorio, la sua immissione sul mercato clandestino avrebbe consentito il confezionamento di circa 7.000 dosi di cocaina e di circa 2.000 dosi di marijuana.