Droga, i signori del ‘Tondicello’: le richieste del pg NOMI

Il processo d'appello Piazza Pulita.

CATANIA – L’avevano chiamata operazione ‘Piazza Pulita’ per poter dare un segnale chiaro a chi gestiva lo spaccio al Tondicello della Plaja, uno dei punti nevralgici della vendita illegale di droga a Catania. In piazza Caduti del Mare ci sarebbero stati due ‘snodi’ dello smercio del traffico di sostanze stupefacenti, uno gestito da Nunzio La Torre e il figlio Sebastiano e l’altro da Salvatore Indelicato. L’anno scorso sono arrivate le condanne di primo grado, ma da qualche giorno è giunto al momento di ‘snodo’ il processo d’appello con le discussioni dei pg Angelo Busacca e Andrea Ursino.

Le richieste di pena

I due magistrati hanno chiesto per quasi tutti gli imputati la conferma della condanna inflitta dal gup. È stata rideterminata a 14 anni solo la richiesta di pena nei confronti dell’ex calciatore Nunzio La Torre che avrebbe avuto come base logistica “dello spaccio) il chiosco Belvedere. Chiesta la condanna a 2 anni 6 mesi e 5 mila euro di multa (pena concordata) per Ernesto Gabriele Fuselli. Nei confronti di Antonino Grasso, invece, i pg hanno chiesto la condanna a 8 anni riconoscendo la continuazione con un’altra sentenza. Per il resto, come detto, i due sostituti procuratori generali hanno chiesto la conferma del verdetto di primo grado: Sebastiano La Torre, 18 anni e 6 mesi, Salvatore Costanzo, 5 anni, Alex Di Vita, 5 anni, Giovanni Erbasecca, 5 anni, Maria Grillo, 5 anni, Lorenzo Padovani, 5 anni, Giuseppe Bruno, 7 anni e 4 mesi, Damiano Consono, 7 anni e 4 mesi, Salvo Andrea Discanno, 7 anni e 4 mesi, Carmelo Domenico Grillo, 7 anni e 4 mesi, Angelo Inserra, 7 anni e 4 mesi, Giuseppe Munzone, 7 anni e 4 mesi, Nicolosi Roberto, 7 anni e 4 mesi, Claudio Speranza, Manuel Taglieri, 7 anni e 4 mesi, Luca Indelicato, 8 anni e 4 mesi, Davide Strano, 9 anni, Agatino Strano, 8 anni e 6 mesi, Giuseppe Giuffrida, 3 anni e 4 mesi, Steven Pescatore, 3 anni.

Le posizioni stralciate

Le posizioni di Salvatore Indelicato (8 anni e 4 mesi in primo grado) e Davide Strano (9 anni in primo grado) sono state stralciate per impedimento. Le richieste di pena del pg saranno rese note solo nella prossima udienza, fissata per il 6 ottobre, quando sarà terminata la requisitoria. Indelicato avrebbe avuto come quartier generale dello spaccio il centro scommesse Redstore di via della Concordia.