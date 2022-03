Catania, è caccia al prezzo più basso: assalto al distributore

File e file di auto all'area di servizio di Mascalucia. Segnalazioni a redazione@livesicilia.it.

CATANIA – È partita da alcuni giorni la caccia al distributore di carburante con i prezzi più bassi. O almeno chi non superi il muro dei 2,2 euro. L’area di servizio tra Mascalucia e Gravina di Catania, famosa per la convenienza di gasolio e benzina, stamattina è stata presa d’assalto da decine di automobilisti. Le file di auto si allungano per diverse centinaia di metri. Ad attirare l’attenzione quel 2,139 euro nell’insegna luminosa.