Catania e provincia, via al voto: Comune per Comune tutte le schede elettorali

Nel capoluogo etneo difficoltà a reperire presidenti di seggio. Si vota oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15).

CATANIA. Scatta la prima giornata di voto che si chiuderà alle ore 23 per poi riprendere domani (lunedì) dalle ore 7 alle 15. Immediatamente dopo, spoglio e scrutinio. A Catania si segnala la vacatio in merito alle presidenze di seggio: sino a ieri sera alcune sezioni non avevano ancora supplito alla mancanza.

Ecco Comune per Comune (sono 19 in tutta la provincia di Catania) le schede elettorali con i relativi “scontri” per l’assegnazione della poltrona di sindaco.

Catania

E’ sfida a 7 nel capoluogo etneo. Ecco chi sono (in ordine di apparenza nella lista elettorale): Vincenzo Drago, Lanfranco Zappalà, Maurizio Caserta, Enrico Trantino, Giuseppe Giuffrida, Gabriele Savoca, Giuseppe Lipera.

Acireale

Lo scontro è a quattro: Roberto Barbagallo, Antonino Garozzo, Antonino Nicotra, Francesco Fichera.

Aci Sant’Antonio

Sono ben in 5 a contendersi il vertice dell’amministrazione comunale: Antonio Di Stefano, Giuseppe Finocchiaro, Quintino Rocca, Giuseppe Santamaria.

Belpasso

Quattro candidati sindaco alle falde dell’Etna: Danilo Rossetti, Carlo Caputo, Salvo Licandri, Giuseppe Piana.

Biancavilla

A Biancavilla è praticamente un ballottaggio secco tra Andrea Ingiulla e Antonio Bonanno.

Camporotondo Etneo

Alberto Cardillo e Filippo Rapisarda sono i due candidati alla carica di primo cittadino.

Castel di Judica

E’ corsa a due tra Giusy Basilotta e Ruggero Strano.

Gravina di Catania

Partita a tre: Stefano Longhitano, Massimiliano Giammusso, Rosario Condorelli.

Maletto

Sono in tre a battagliare: Antonio Mazzeo, Giuseppe Capizzi, Giuseppe De Luca.

Mascalucia

Salvatore Maugeri, Sebastiano Catania, Francesco D’Urso Somma, Vincenzo Magra: sono loro a correre in quel di Mascalucia.

Mineo

A Mineo ci sono in campo: Paolo Ragusa, Giuseppe Mistretta, Giovanni Amato.

Piedimonte Etneo

Partita secca a Piedimente: è quella tra Ignazio Puglisi vs Giuseppe Pidoto.

Riposto

Davide Vasta e Claudio D’Asta si contendono l’elezione a sindaco.

San Cono

Si sfidano Salvatore Barbera e Cono Calaciura.

San Gregorio

Match secco anche dalle parti di San Gregorio: si sfidano Eleonora Suizzo e Sebastiano Sgroi.

Sant’Alfio

Nel municipio di Sant’Alfio, ci sono due Alfio a sfidarsi: Alfio Caltabiano e Alfio La Spina.

Santa Venerina

Santo Raciti e Sandra Patanà si sfidano per con a sostegno una lista civica per ciascuno dei due.

Valverde

Corsa a tre a Valverde: Domenico Caggegi, Rosario Scandurra, Angelo Spina.

Viagrande

Sono quattro i contendenti: Rosario Vinciullo, Salvatore Faro, Oscar Licciardello, Piero Coco.