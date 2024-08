Catania e l’eco-mostro di via Cronato: “Crolli e troppi pericoli”

La Cisal solleva la questione e scrive alla nostra redazione

CATANIA – Una denuncia chiara e circostanziata. Proviene dalla Cisal che ha scritto tramite il suo responsabile provinciale, Giovanni Lo Schiavo, alla nostra redazione.

“Intendiamo mettere in evidenza l’estrema situazione di pericolo crollo e di degrado urbano, relativamente all’eco-mostro sito in via Cronato, 106. L’opera di costruzione è iniziata nel 1964 e non si è mai conclusa, e ad oggi, dopo sessant’anni di incuria ed abbandono, l’immobile risulta essere un grave pericolo per i cittadini che vivono nell’area.

I crolli

“Recentemente si sono verificati crolli di materiali di costruzione – prosegue Lo Schiavo – all’interno del condominio di via Cronato colpendo, fortunatamente, soltanto le automobili parcheggiate nell’area condominiale circostante. L’area in abbandono è una discarica a cielo aperto, dove vengono gettati rifiuti di ogni genere.

Cittadini, residenti che vivono nelle vicinanze dell’eco-mostro (via Cronato, via Balilla, via Curia), denunciano la suddetta situazione di pericolo e di degrado urbano. A giorni, la CISAL CATANIA interesserà gli organismi istituzionali competenti al fine di avere risposte in merito: a cominciare dagli UFFICI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI -“.