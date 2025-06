Catania, perseguita l’ex fidanzata: arrestato un 20enne

L'uomo è di origini egiziane

CATANIA – La polizia ha arrestato a Catania un 20enne egiziano che da qualche mese perseguitava l’ex fidanzata, più volte aggredita e minacciata. Nell’ultimo episodio ha anche impugnato un coltello e danneggiato le scarpe della donna.

Agenti delle Volanti della Questura lo hanno bloccato in flagranza di reato per atti persecutori e, su disposizione della procura, lo hanno condotto in carcere.

Nello scorso aprile al 20enne era stato notificato il provvedimento dell’ammonimento emesso dal Questore di Catania e nelle scorse settimane la vittima ha presentato denuncia contro l’ex fidanzato che al culmine di un violento litigio l’aveva presa a calci e morsi.