Catania, false assicurazioni auto: arresti

Il fenomeno in crescita delle truffe sulla Rca: le indagini della Polizia

CATANIA – Un uomo e una donna di 58 e 35 anni sono stati denunciati dai poliziotti del Commissariato Borgo Ognina per il reato di truffa. La vittima è un giovane di 24 anni, il quale, fermato a bordo della sua auto per un controllo di polizia, ha scoperto di aver stipulato una falsa polizza assicurativa.

L’offerta su internet

Lo scorso gennaio il malcapitato, dovendo assicurare la propria auto, ha trovato su internet un sito che offriva polizze assicurative a prezzi particolarmente vantaggiosi. Allettato dall’offerta, ha preso contatti telefonici con la fantomatica agenzia e, una volta ricevuto il preventivo, ha deciso di concludere la stipula del contratto assicurativo effettuando un bonifico bancario sul conto corrente fornitogli.

Immediatamente dopo aver effettuato il pagamento è stato ricontattato attraverso una piattaforma di messaggistica dai fantomatici assicuratori, che lo hanno invitato a versare un’ulteriore somma di denaro su una carta prepagata, laddove volesse accelerare i tempi di stipula dell’assicurazione e l’invio della polizza che, effettivamente, dopo il nuovo versamento, gli è stata subito inviata.

Il controllo e la scoperta della truffa

Circa un mese dopo, la vittima è stata fermata dalla polizia stradale per un controllo e ha scoperto di essere stato truffato: il veicolo, infatti, non risultava coperto da alcuna polizza assicurativa. Una volta acquisita la denuncia, gli investigatori del Commissariato Borgo Ognina, attraverso l’analisi dei flussi bancari, delle carte prepagate e dei conti correnti, sono riusciti a risalire all’identità dei due finti assicuratori, ponendo fine alla loro attività illecita.

Il fenomeno

Quello delle truffe assicurative è un fenomeno in continua crescita: convinti di sottoscrivere assicurazioni a prezzi vantaggiosi per le proprie autovetture, le proprie case o i propri natanti, dopo aver pagato, ci si ritrova in realtà senza alcuna copertura assicurativa.

ll modus operandi dei finti assicuratori è quasi sempre lo stesso: una piattaforma web contraffatta riproducente il logo delle più note compagnie assicurative, tariffe particolarmente vantaggiose, contatti solo attraverso numeri di telefonia mobile e social.