Catania Fc, svolta in panchina: Viali è il nuovo allenatore dei rossoazzurri

La scelta del club etneo dopo l'esonero di Toscano

CATANIA – Il Catania Fc volta pagina e riparte da mister William Viali. La società rossoazzurra ha ufficializzato oggi la nomina del nuovo allenatore, chiamato a guidare la squadra fino al 30 giugno 2027.

Wialiam Viali nuovo allenatore del Catania

Una scelta che arriva all’indomani dell’esonero di Mimmo Toscano e del suo vice, segnando un cambio netto alla guida tecnica degli etnei in un momento delicato della stagione.

L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali del club. Il Catania ha accolto Viali con un messaggio di benvenuto e fiducia, sottolineando l’impegno condiviso verso i prossimi obiettivi sportivi. Insieme al nuovo tecnico arriva anche l’allenatore in seconda Marcello Cottafava, figura di fiducia che affiancherà Viali nella nuova avventura in rossazzurro.

Inizia l’era post-Toscano

La decisione di sollevare dall’incarico Toscano e il suo staff è maturata dopo una serie di risultati e prestazioni ritenute non in linea con le aspettative della società, desiderosa di rilanciare immediatamente le ambizioni del club. La dirigenza, guidata dal presidente Rosario Pelligra, ha quindi optato per un profilo esperto e motivato come Viali, chiamato a dare una nuova identità alla squadra.

Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente domani, mercoledì 18 marzo, alle ore 11 nella sala stampa dello stadio. La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali social del club, consentendo ai tifosi di seguire da vicino l’inizio di questa nuova fase.

[foto Catania fc]