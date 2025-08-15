“Ferragosto sicuro”: controlli in mare, diportisti positivi all’alcol test VIDEO

Il pattugliamento della polizia

CATANIA – Giornata di Ferragosto dedicata, in particolare modo, a prevenire incidenti marittimi. Da ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra Volanti e delle moto d’acqua dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico congiuntamente ai medici dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Catania conducono un ‘pattugliamento’ su tutto il territorio.

Due poliziotti a bordo delle moto d’acqua hanno effettuato controlli utilizzando uno speciale ‘precursore’. Per procedere ad uno screening finalizzato ad individuare la presenza di alcol nel sangue. In totale sono stati controllati 37 diportisti. Due dei quali sono risultati positivi all’alcol e uno di questi anche alle sostanze stupefacenti, in particolare ai cannabinoidi.

I due diportisti, che stavano transitando nello specchio d’acqua antistante al porto di Ognina, sono stati individuati mentre conducevano le loro imbarcazioni. Entrambi erano in stato di alterazione psicofisica e hanno riferito ai poliziotti di aver avuto della birra. A seguito dei controlli tutti e due sono risultati positivi all’alcol e, in particolare, uno di loro aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. L’altro è risultato positivo anche ad un preliminare test che individua le sostanze stupefacenti, test effettuato da un medico della Polizia di Stato.

Violazioni al codice della nautica per le quali è prevista non solo la sanzione amministrativa pecuniaria, da 2.755 euro a 15.000 euro, ma anche la sanzione accessoria della sospensione della patente nautica.

Anche oggi le moto d’acqua della Polizia di Stato vigileranno lungo tutta la costa catanese, assicurando un immediato soccorso e il controllo del territorio.