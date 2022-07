Forza Italia, nuove adesioni a Trecastagni

Due consiglieri comunali hanno ufficializzato l'ingresso nella formazione politica guidata nella provincia etnea da Marco Falcone

1' DI LETTURA

CATANIA – Due nuovi ingressi in Forza Italia dal Comune di Trecastagni, nel catanese: il presidente del Consiglio Salvo Finocchiaro e la consigliera Cettina Scarpignato hanno infatti ufficializzato l’adesione al partito guidato da Silvio Berlusconi. A dare loro il benvenuto, nella sede di via Asiago, il commissario FI per Catania e provincia Marco Falcone e il vicecoordinatore comunale etneo Antonio Villardita, alla presenza del consigliere comunale Sebastiano Chiarenza.

“Nel panorama politico locale e nazionale – affermano Falcone e Villardita – esiste un’unica, insostituibile, casa del buongoverno e cioè Forza Italia, una certezza di responsabilità e serietà a tutti i livelli. Siamo sempre più attrattivi per tutti coloro che vogliono spendersi in politica con lo spirito del fare, un dato confermato dalle crescenti adesioni di amministratori locali e dagli ottimi risultati delle ultime Amministrative a Catania e provincia. Buon lavoro a Salvo e Cettina, due valenti interpreti di necessità e prospettive di Trecastagni, comunità guidata virtuosamente da Pippo Messina, sindaco del buongoverno azzurro”, concludono Falcone e Villardita.