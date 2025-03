Anastasio, Lunetta, Frisenna: Catania forza tre a Trapani

I rossoazzurri s'impongono nel derby con un netto 3-0

CATANIA – Terno secco sulla ruota di Trapani. Il Catania passa al “Provinciale” con un netto 3-0, centrando un’altra vittoria esterna che consente ai rossazzurri di allungare la serie positiva (adesso a 8 risultati utili consecutivi) migliorando la posizione nella griglia play-off.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato con pochi sussulti. Il Trapani di Torrente punta soprattutto sulle accelerazioni di Ciuferri e le insidiose conclusioni di Toscano che, in una circostanza, impegna Dini in una difficile respinta in tuffo.

L’equilibrio viene spezzato sul finire della prima frazione di gioco quando Anastasio raccoglie un suggerimento proveniente dalla bandierina e, dalla distanza, scaglia un pallone che s’insacca imparabilmente. Poi Stoppa non è fortunato prima del rientro negli spogliatoi per l’intervallo.

Intanto fioccano le ammonizioni in casa rossazzurra: particolarmente pesante quella comminata a Ierardi che era in diffida e salterà la prossima sfida contro l’Avellino capolista. Nella ripresa il Catania assesta subito il colpo del ko, raddoppiando con il pallonetto di Lunetta sul preciso assist di Di Tacchio, tra i migliori in campo unitamente a Raimo.

Il Trapani stenta a riorganizzarsi e Montalto si divora la possibilità del terzo gol, sbagliando due clamorose opportunità per sbloccarsi. Ma il tris arriva comunque nel finale quando De Paoli porge all’accorrente Frisenna il pallone del suo primo gol in casacca rossazzurra. Finisce in gloria per il Catania che adesso punta la capolista Avellino, di scena domenica prossima al “Massimino”.

Il tabelllino: Trapani – Catania 0-3

TRAPANI (4-2-3-1) – Ujkaj, Zappella (dal 1°s.t. Daka), Celiento (k), Mulè, Malomo (dal 33°s.t. Sabatino), Toscano (dal 15°s.t. Ruggiero), Carraro, Ciuferri, Kragl (dal 22°s.t. Ongaro), Piovanello (dal 22°s.t. Ciotti), Anatriello.

A disposizione: Barosi, Salamone, Hraiech, Segberg, Stensrud, Verna, Sciortino, De Caro, Silvestri.

Allenatore: Vincenzo Torrente.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Del Fabro, Celli (dal 17°s.t. Allegretto), Raimo, Quaini (dal 1°s.t. De Rose), Di Tacchio (k), Anastasio, Jimenez (dal 24°s.t. Frisenna), Stoppa (dal 1°s.t. Montalto), Lunetta (dal 35°s.t. De Paoli).

A disposizione: Farroni, Butano, Rizzotti, Gega, Forti, Sturaro.

Allenatore: Michele Napoli (squalificato Mimmo Toscano).

Arbitro: Luca De Angeli di Milano.

Assistenti: Veronica Martinelli (Seregno) e Stefano Franco (Padova).

Quarto ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo).

Reti: 39°p.t. Anastasio (CT); 2°s.t. Lunetta (CT); 42°s.t. Frisenna (CT).

Indisponibili: Bethers, Inglese, Guglielmotti, Luperini, Dalmonte (CT);

Squalificati: Di Gennaro, Toscano (CT); Liotti (TP).

Diffidati: Ierardi, Guglielmotti (CT).

Ammoniti: Toscano (TP): Quaini (CT); Celli (CT); Del Fabro (CT); Ierardi (CT);

Note: trasferta vietata ai tifosi rossazzurri.

La partita

Primo tempo (0-1)

5° punizione dalla distanza di Kragl… contenuta dalla barriera rossazzurra;

21° Del Fabro atterra Ciuferri sulla trequarti: Kragl stavolta non tira ma il suo passaggio non è raccolto dai compagni;

26° l’arbitro non punisce un fallo su Di Tacchio a centrocampo, il Trapani riparte e Toscano lascia partire un gran tiro che Dini respinge in tuffo!

31° colpo di testa di Lunetta: centrale;

36° sulla percussione di Ciuferri… Toscano gira a lato;

39° Catania in vantaggio: gran gol firmato da Anastasio che, servito da Raimo su corner, lascia partire un missile col pallone che s’insacca nella porta trapanese: 0-1 !

45° concessi 3 minuti di recupero;

47° timide proteste del Trapani per un lieve contatto in area tra Anatriello e Dal Fabro;

48° la conclusione di Stoppa viene deviata in angolo;

48° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

Secondo tempo (0-3)

1° nel Catania, De Rose e Montalto sostituiscono Quaini e Stoppa;

1° nel Trapani, Daka subentra a Zappella;

2°raddoppio del Catania: Di Tacchio pesca Lunetta in posizione regolare: preciso il pallonetto che scavalca il portiere: 0-2 !

10° Dini ritarda il rilancio e… per poco… Kragl non lo beffa col rimpallo;

12° clamorosa occasione sbagliata da Montalto che, sull’assist di Jimenez, manda il pallone incredibilmente a lato a porta spalancata, da mezzo metro!

15° nel Trapani, Ruggiero prende il posto di Toscano;

17° nel Catania, Allegretto sostituisce Celli;

22° nel Trapani, Ongaro e Ciotti rilevano Kragl e Piovanello;

24° nel Catania, Jimenez lascia il posto a Frisenna;

29° occasionissima per il terzo gol del Catania ma Montalto riesce a fallire un’altra opportunità clamorosa in perfetta solitudine; poi Frisenna calcia alto;

32° Raimo è bravo ad anticipare di testa un avversario;

33° nel Trapani, Sabatino sostituisce Malomo;

35° nel Catania, De Paoli subentra a Lunetta;

42° terzo gol del Catania: Montalto lancia nello spazio De Paoli… bravo a servire millimetricamente Frisenna lesto a spedire in rete: 0-3 !

45° concessi 2 minuti di recupero;

48° vince nettamente il Catania !