Ruba 6mila euro di biancheria a un b&b: chiede il “cavallo di ritorno”

Denunciato 26enne di origini nordafricane

CATANIA – Ruba 6mila euro di biancheria da un b&b e chiede 200 euro per la loro restituzione. Un 26enne di origini nordafricane è stato denunciato dai carabinieri a Catania, è ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati e di un episodio di tentata estorsione ai danni del titolare di una struttura ricettiva in corso Sicilia.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla vittima che ha raccontato di aver subito il furto di otto sacchi di lenzuola e biancheria per uso alberghiero, per un valore complessivo di oltre 6.000 euro, e di essere stata contattata dal ladro che per restituire la merce sottratta avrebbe chiesto il pagamento di 200 euro.

Secondo quanto riferito dalla vittima la biancheria sarebbe stata portata via in due tranche. Durante il primo furto, avvenuto di notte, il ladro si sarebbe intrufolato nel condominio in cui ha sede il b&b approfittando della porta lasciata aperta da alcuni ospiti.

Dopo aver rovistato nelle stanze comuni della struttura, ha portato via oltre 70 pezzi tra lenzuola e asciugamani. Visto che il primo colpo era andato a buon fine, ha pensato di effettuare un secondo raid, con le stesse modalità della prima volta.

In questo caso, però, il bottino è stato di ben 4 sacchi. Il titolare della struttura ricettiva quando si è accorto dell’ammanco ha visionato i sistemi di videosorveglianza, individuando il responsabile, riconosciuto e fermato poi nei pressi di un supermercato.

Dopo aver ammesso il furto, il 26enne avrebbe chiesto del denaro per restituire la merce, minacciando ulteriori furti in caso di mancato pagamento. Dopo aver acquisito la denuncia e i filmati dei sistemi di videosorveglianza della struttura, i carabinieri sono riusciti a identificare il ladro nel giro di poco tempo. Per il 26enne straniero è scattata la denuncia.