Furto in un negozio, ma i carabinieri lo attendono: denunciato

La vicenda nelle vie del centro: un 24enne è stato notato in una profumeria da cui ha provato a sottrarre prodotti per centinaia di euro

CATANIA – Un 24enne gravemente indiziato di furto è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Acireale.

Nella tarda mattinata i militari, in supporto a Catania nell’ambito di un servizio di controllo predisposto a largo raggio, nel sostare in via Etnea hanno notato un uomo ed una donna uscire di gran fretta da un esercizio commerciale e incamminarsi a passo spedito in direzione di piazza Università.

Pochi istanti dopo il giovane, identificato poi nel 24enne, è stato visto dai militari rientrare all’interno del negozio, per poi uscirne questa volta di corsa e inseguito da un uomo che, avvedutosi della presenza dei carabinieri, ne ha chiesto l’intervento. I militari, immediatamente attivati, hanno provveduto a bloccare il fuggitivo e il suo inseguitore, identificato quale responsabile del negozio.

Il 24enne, già conosciuto ai dipendenti ed al responsabile quale “cliente” abituato a non pagare i prodotti, nella fattispecie profumi costosi, nella circostanza era stato fermato da una dipendente dopo aver superato le barriere antitaccheggio e intenzionato a sparire con alcuni profumi del valore complessivo di 358 euro.

In particolare, la dipendente con solerzia era riuscita a riagguantare i profumi dalle mani del 24enne proprio sull’uscio del negozio mentre il responsabile a sua volta cercava di inseguire il malfattore e di assicurarlo, come poi è avvenuto, alle Forze dell’Ordine.