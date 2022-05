Catania, ruba delle pedane da un cantiere edile: arrestato

L'uomo ha agito di notte, ma la sua auto è stata notata dai Carabinieri

1' DI LETTURA

CATANIA – Stava rubando delle pedane da un cantiere edile: i Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato in flagranza di reato un catanese di 35 anni in quanto gravemente indiziato di furto aggravato.

Una pattuglia in servizio notturno, nel transitare in via Roma, ha notato un veicolo con il portellone posteriore aperto fermo nei pressi di un cantiere edile. Un uomo, alla vista dei Carabinieri, ha chiuso repentinamente il vano bagagli.

I militari, ricevendo dal 35enne spiegazioni poco credibili circa la sua presenza in loco, hanno perquisito il veicolo e rinvenuto all’interno una pedana in zinco sistemata nel bagagliaio dallo stesso e altre 3 pronte per essere aggiunte al carico, tutte prelevate dall’adiacente cantiere edile da cui erano state asportate.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.