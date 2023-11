Catania, Giovanni La Magna (Asec Trade) visita il Terzo Municipio

L'incontro con il presidente e i consiglieri

CATANIA – Uno spirito propositivo, volto a conoscere tutte le iniziative future, ha caratterizzato l’incontro di oggi tra il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna e il consiglio del III municipio di Catania. Nuovo appuntamento istituzionale volto a proseguire nella comunicazione con il territorio etneo.

“Uno dei principali compiti delle circoscrizioni è informare – afferma presidente di “Borgo-Sanzio” Maria Spampinato – in un momento come questo tematiche importanti, legate al mercato di luce e gas, meritano risposte adeguate. La presenza oggi del presidente di Asec Trade Giovanni La Magna è fondamentale e rappresenta un’ulteriore tappa all’interno di un percorso volto a creare un dialogo continuo e duraturo con le varie figure istituzionali di Catania”.

Segnali ben precisi in un territorio, come quello di “Borgo-Sanzio”, che possiede grandi potenzialità. “I municipi di Catania da sempre rappresentano il front office che rispondono alle richieste variegate di migliaia di catanesi – dichiara il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna – siamo un’azienda in continua espansione che, sotto la mia presidenza, è cresciuta molto: stato attuale operiamo in tutte le province siciliane e, grazie ad alcune iniziative che abbiamo attivato nel mercato elettrico, riusciamo ad essere presenti pure in Calabria, Lombardia, Toscana e Puglia. Un piano di sviluppo – prosegue La Magna – ottenuto grazie anche a tutti coloro che lavorano in Asec Trade. Uomini e donne che dimostrano un grande senso di responsabilità e voglia di raccogliere sfide sempre più ambiziose”.

Dal prossimo 1° gennaio la tutela sarà applicata solo ai clienti che rientrano nelle categorie dei “vulnerabili” (chi usufruisce del bonus gas, chi possiede un’età superiore ai 75 anni e chi si avvale della legge 104): per loro sarà applicata un’offerta PLACET, gli altri invece dovranno operare una scelta confrontando le varie proposte degli operatori all’interno del libero mercato.