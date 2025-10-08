La perquisizione del motociclo ha consentito di trovare 14 bustine contenenti sostanza stupefacente

CATANIA – Girava di notte con la droga nascosta nello scooter, pronta per essere spacciata, ma è stato scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, transitando per via Citelli, hanno notato un giovane che, a bordo di uno scooter, non appena incrociato con lo sguardo la pattuglia della Polizia, ha tentato di nascondersi dietro a un autocarro parcheggiato.

Tuttavia, il maldestro tentativo di non essere notato, probabilmente per sfuggire al controllo, ha, invece, insospettito i poliziotti che hanno deciso di fermarlo.

Quando gli agenti si sono avvicinati al mezzo, il giovane è sceso dallo velocemente dallo scooter e si è diretto verso di loro a piedi. Durante la fase dell’identificazione il ragazzo si è mostrato, fin da subito, insofferente e nervoso tanto da non essere in grado di fornire alcuna spiegazione del perché, a quell’ora, si trovasse in quel luogo.

A quel punto i poliziotti hanno eseguito le verifiche sullo scooter, parcheggiato a pochi metri.

La perquisizione del motociclo ha consentito di trovare 14 bustine contenenti sostanza stupefacente presumibilmente del tipo marijuana per un totale di 126 grammi, mentre il giovane, un 19enne catanese, è stato trovato in possesso della somma di 525 euro, custodita nella tasca dei pantaloni e ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata per essere successivamente inviata nei laboratori della Polizia Scientifica e analizzata da operatori esperti del settore.

Per quanto accertato i poliziotti hanno arrestato il giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Informato il Pubblico Ministero di turno, il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida dinanzi al giudice.