 Catania, gli studenti davanti al Busto reliquiario di Sant’Agata
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, gli studenti davanti al Busto reliquiario di Sant’Agata VIDEO

L'ostensione straordinaria
1 min di lettura

CATANIA – “Offrite ad Agata i vostri desideri, anche i più difficili da realizzare”. Ha la voce colma d’affetto monsignor Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale di Catania, mentre mostra il Busto reliquiario della martire siciliana, reso straordinariamente accessibile esclusivamente agli studenti delle scuole.

L’iniziativa, avviata ieri (9 febbraio), si concluderà domani, in attesa della tradizionale ricorrenza dell’Ottava, quando le reliquie saranno visibili a tutti per un giorno intero. I giovani studenti godono però di un privilegio in più: poter vedere da vicino anche la “cammeredda”, il luogo in cui sono custodite le reliquie agatine.

Una piccola ma significativa iniziativa che rientra nel fitto calendario di eventi del Giubileo agatino, proclamato per celebrare i 900 anni dal rientro di Sant’Agata da Costantinopoli.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI