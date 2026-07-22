 Catania, Grasso lascia il consiglio comunale: dimissioni
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Gli subentrerà Giuseppe Nicotra
palazzo degli elefanti
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CATANIA – L’assessore alla Polizia locale del Comune di Catania, Orazio Grasso, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale.

Al suo posto subentrerà Giuseppe Nicotra, primo dei non eletti della lista Grande Catania-Mpa.

Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l’Aula per il prossimo 24 luglio alle 10.30. All’ordine del giorno sono previsti l’iter di surroga e la contestuale convalida dell’elezione di Giuseppe Nicotra a consigliere comunale.

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La seduta prevede inoltre la modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti.

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