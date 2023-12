Catania, grave incidente in corso Italia: centauro in ospedale

Lo hanno portato via in ambulanza

CATANIA – Una moto sull’asfalto. Un’ambulanza che soccorre il motociclista in gravi condizioni. E la paura nel volto dei testimoni. Accade in pieno centro a Catania, in corso Italia. Il motociclista è stato portato in ospedale ma secondo le persone presenti le sue condizioni apparivano gravissime. Qualcuno ha visto che lo stavano coprendo con una coperta termica, dopo averlo caricato su una barella.

I soccorsi

L’incidente stradale è avvenuto proprio dove Corso Italia fa angolo con la via Monfalcone. Una zona dovepassa tanta gente e anche per questo i soccorsi sono stati rapidissimi. Ora i riflettori sono tutti rivolti verso l’ospedale.