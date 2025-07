Catania, è gravissimo un pescatore subacqueo ferito alla testa

La polizia che ha inviato un fascicolo alla Procura

CATANIA – Sono stati i medici dell’ospedale San Marco di Catania ad allertare la polizia nel corso della mattinata. Un uomo sulla sessantina esperto di pesca in apnea si trova ricoverato in condizioni gravissime. È giunto trasportato ed aiutato da una persona che si trovava in sua compagnia.

L’uomo è arrivato con profonde ferite alla testa che si sarebbe procurato nel corso della battuta di caccia subacquea: il fatto sarebbe avvenuto nei pressi dell’Oasi del Simeto. Quello che gli agenti delle Volanti stanno tentando di capire se si sia trattato di un incidente o di altra causa. Il fascicolo è stato trasmesso dai poliziotti alla Procura della Repubblica di Catania.

La notizia riportata dai colleghi di CataniaToday è stata confermata dagli investigatori.