Catania, la guardia di finanza sequestra oltre mille ‘botti illegali’

CATANIA – I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato oltre mille articoli di materiale pirotecnico. Tra cui anche manufatti esplodenti illegali di produzione artigianale. Che se immessi sul mercato avrebbero costituito un serio pericolo per l’incolumità pubblica.
In particolare, i sequestri sono stati eseguiti nel corso di due distinti interventi operati dai finanzieri. Rispettivamente, della Compagnia di Paternò presso un locale commerciale gestito da cittadini di origine cinese. E della Compagnia Pronto Impiego nei confronti di una “bancarella” abusiva che, nelle vie di Catania, esponeva per la vendita “botti per capodanno”.
Tutti gli articoli sono stati sottoposti a sequestro penale e successivamente posti in sicurezza, denunciando in stato di libertà i due soggetti alla Procura della Repubblica.