“I fischi? Li capisco ma non siamo pronti a giocare ogni tre giorni”

Le parole di mister Cristiano Lucarelli

CATANIA – C’è tanta, molta, delusione a fine match. Il Catania non riesce proprio ad ingranare e dopo il mercoledì da leoni in Coppa, contro il Monterosi arriva un pari che lascia l’amaro in bocca.

A fine match, le parole di mister Cristiano Lucarelli.

“Sapete come la penso: per giocare a calcio bisogna essere lucidi. Per trovare il coraggio di giocare il pallone oltre l’allenamento settimanale e questo dipende da molte cose.

Quando noi abbiamo incontrato squadre che hanno impegni coppe e campionato come noi, abbiamo fatto due, tre gol a tutti. Quando incontriamo squadre che preparano la partita durante la settimana, va così.

Quella di oggi è stata una partita viziata da una condizione fisica che non ci ha permesso di giocare come vogliamo.

È difficile, da fuori, spiegare perchè si passi da una prestazione come quella col Rimini a quella col Monterosi: ma agonisticamente, chi ha giocato a calcio, sa cosa significhi recuperare determinate prestazioni soprattutto quando non stai bene fisicamente. Avevo preventivato che oggi sarebbe stata difficile e non era per mettere le mani avanti.

Non ho la presunzione di dire che quello che dico io è legge: io rispondo alle domande e sono risposte che provengono da quarantadue anni di esperienza”.

E poi: “Il mio istinto mi diceva di cambiare undici giocatori. Se avessi avuto il supporto di una costanza di risultati, l’avrei fatto. Di sicuro, avrei avuto una squadra più reattiva e fresca.

L’attacco? Nelle ultime settimane le manovre non mi stanno piacendo: vedo anche paura nel prendersi la responsabilità di giocare palla. E questo diventa conseguenza di ciò di cui stiamo parlando.

Dal 2015 ad oggi si manifestano sempre le stesse problematiche. Le domande diventano sempre le stesse: i leader, il peso della maglia. Cerchiamo di capire dove può stare il problema. Qui ci sarebbe tutto per vincere ma i problemi rimangono gli stessi.

I fischi? Capisco i tifosi, dal loro punto di vista è giusto”.