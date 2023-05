Catania, i sindacati degli inquilini: “Va aumentata l’offerta degli alloggi”

"Senza ulteriore consumo di suolo, ma riqualificando gli edifici e le abitazioni pubbliche non utilizzati e dismessi", dicono.

1' DI LETTURA

CATANIA. In occasione della manifestazione nazionale che si terrà a Napoli sabato 20 maggio, per far sentire la voce dei tanti che chiedono “un cambiamento di rotta”, le segreterie di Sunia, Sicet e Uniat di Catania hanno organizzato, ieri pomeriggio, un volantinaggio in piazza Stesicoro.

La manifestazione a Napoli farà da sostegno alle richieste unitarie avanzate da CGIL, CISL e UIL nei confronti del governo nazionale e del sistema delle imprese, al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali.

In particolare i sindacati degli inquilini – erano presenti al volantinaggio di oggi Agata Palazzotto e Mario Spampinato (Sunia Catania), Giusi Milazzo (Sunia Sicilia), Franco Laudani e Antonio Barbera (Sicet), Giuseppe Camarda e Alfio Sottile (Uniat)- puntano ad aumentare l’offerta di alloggi pubblici e sociali senza ulteriore consumo di suolo, ma riqualificando gli edifici e le abitazioni pubbliche non utilizzati e dismessi; ma chiedono anche il rifinanziamento del contributo sostegno affitti e del contributo per la morosità incolpevole; un piano per affrontare il grave problema sociale degli sfratti; un piano per la riqualificazione dell’edilizia popolare pubblica per contrastare il degrado delle periferie; il rifinanziamento del fondo per il Superbonus per l’edilizia popolare e per l’edilizia privata per i proprietari con redditi bassi.