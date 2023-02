Sicily Business Forum. A Catania il 17 marzo uno dei più importanti appuntamenti formativi del Sud Italia

3' DI LETTURA

Plurimpresa in collaborazione con Performance Strategies organizza il più importante business event per il Sud Italia, il “Sicily Business Forum” (https://bit.ly/3I8V8VK). Il 17 marzo, dalle ore 9,00 sino alle 18,30 nella prestigiosa location del Four Points by Sheraton Catania Hotel, a Aci Castello, si svolgerà una giornata formativa di altissimo livello, a cui parteciperanno molte aziende, istituzioni, manager e numeri uno del mondo associativo e si concluderà con una tavola rotonda che affronterà il tema sul rilancio del Mezzogiorno.

Una giornata intensa con 4 speaker d’eccellenza: Arrigo Sacchi, uno dei migliori allenatori della storia del calcio, che affronterà il tema: ‘La nuova leadership: gestire persone e obiettivi – le 5 regole d’oro per potenziare la gestione del team’; Paolo Nespoli, il primo italiano a partecipare a una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale internazionale, che intratterrà gli intervenuti con una sessione su ‘Vedere oltre i confini – Cambiare la prospettiva per una visione a lungo raggio’; Federica Marchionni, top manager italiana, oggi CEO di Global Fashion Agenda, un organizzazione che mira a trasformare il fashion in un’industria sostenibile. La Marchionni farà un focus su ‘Building future: reinventare e reinventarsi per superare le crisi: dagli inflection point alla pandemia’; Leopoldo Gasbarro, direttore responsabile del Wall Street Italia, che modererà la tavola rotonda ‘Sicily Business Focus’ dove saranno illustrati i nuovi scenari economici, politici e socio-culturali per il rilancio del Mezzogiorno d’Italia.

Qualità, competenza, eccellenza, professionalità sono gli elementi vincenti che si possono acquisire solo attraverso un’adeguata formazione che coinvolge non solo la sfera intellettiva, ma soprattutto quella emotiva. Una full immersion tra manager, Ceo, imprenditori e decision marker capace di generare un nuovo modo di fare impresa!

Attilio Parisi, CEO&Founder di Plurimpresa, sottolinea come: “Il ‘Sicily Business Forum’ è il luogo ideale in cui aziende, professionisti, istituzioni ed esperti di economia e finanza si incontreranno per confrontarsi, creare relazioni, aprendo nuove opportunità di business. I manager devono essere dei ‘visionari’ competenti per mettere in atto delle strategie per una leadership vincente. Non bisogna dimenticare cosa scrisse Henry Kissinger, ex Segretario di Stato americano: “un leader è colui che porta le persone da dove si trovano a dove non sono mai state prima”. Il Sud Italia ha bisogno di manager di altissimo livello per attuare le giuste best practices per rilanciare la nostra Terra. Quindi è necessario una formazione adeguata per costruire un futuro migliore attraverso una classe dirigente che traghetti questa terra verso mete migliori, superando dubbi e scetticismi. Questa giornata è un momento importante per tutta la Sicilia, è un’opportunità per le aziende che credono nello sviluppo attraverso la formazione. Ho deciso di scommettere sulla Sicilia come baricentro del Mezzogiorno d’Italia, cercando di colmare l’importante gap formativo che a mio avviso attualmente rappresenta un limite alla crescita qualitativa delle imprese. Il nuovo management deve acquisire le competenze necessarie per attuare una leadership vincente, visionaria. Per dare la possibilità a tutti di partecipare a questi momenti di formazione tutti gli eventi sono finanziabili con i Fondi interprofessionali”.

Si può partecipare andando sul sito all’indirizzo www.sicilybusinessforum.it e compilando l’apposito form o contattando il numero 388 4281421.