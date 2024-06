Catania, il Movimento Popolare contro la pedonalizzazione del Castello Ursino

La nota della segretaria Giovannella Urso

CATANIA – Il Movimento Popolare Catanese torna ad attaccare il sindaco Enrico Trantino. Lo fa con una nota della segretaria Giovannella Urso. E il tema riguarda la pedonalizzazione del Castello Ursino. La Urso, in un comunicato contrassegnato da uno stile ironico, definisce Trantino “il cavaliere bianco venuto a liberare il Castello Ursino dalle macchine“.

“Mi verrebbe da dire: e vissero felici e contenti, ma purtroppo la realtà è ben diversa”, prosegue. “Egregio sindaco, dovrebbe usare questa determinazione per risolvere i veri problemi di questa città – prosegue – L’ambiente deve essere vivibile in tutta Catania non solo dove interessa a Lei! Egregio sindaco è vero ogni favola ha un castello, ma nessuna favola ha le auto, ma è anche vero che ogni favola ha i cavalli e non i topi e le blatte”.