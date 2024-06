Veicoli off limits al Castello Ursino, Trantino: “Liberiamo la piazza”

Provvedimento in vigore da domenica 16 giugno

CATANIA – “Sì però a munnizza…Piuttosto Catania”. La chiosa finale del lungo post del sindaco Enrico Trantino è l’endorsement che ufficializza una linea netta. E che resta coerente quanto cominciato esattamente un anno addietro: si prosegue sulla strada delle pedonalizzazioni.

Da domenica toccherà a piazza Federico di Svevia.

L’intervento

“La piazza Federico di Svevia diventerà ufficialmente pedonale e saranno attivati i varchi di accesso – spiega il sindaco -. Il nostro Castello Ursino diventerà unico padrone dell’area, liberandosi dalle auto che ne hanno limitato la sontuosità.

Ci siamo a lungo confrontati con residenti e operatori commerciali, raccogliendo i loro suggerimenti laddove ci permettessero di migliorare la proposta. Il nostro progetto di trasformare Catania da città turistica a città culturale impone di adeguare la visione del territorio in chiave attrattiva.

Turismo ed economia

Ed ancora: “Solo il favore di un turismo più sensibile alle nostre straordinarie bellezze può generare un miglioramento della nostra economia, spingendoci in una condizione di maggiore competitività.

E per far questo dobbiamo imparare dalle esperienze di quelle tante realtà che hanno trasformato le città in luoghi da vivere e gustare in ogni anfratto, e non da percorrere in auto, o in cui i poli di maggiore attrazione siano asfissiati da veicoli in sosta (spesso vietata) e dal traffico.

Pensiamo ai più grandi monumenti del mondo: quel che vediamo è l’inesistenza di veicoli attorno. Adesso è il momento di crederci”.

I collegamenti

Infine: “Per incoraggiare maggiori flussi, stiamo pianificando una serie di eventi che consentiranno di scoprire il gusto di avvicinarsi al Castello a piedi, raggiungendolo dalla stazione Metropolitana di piazza Stesicoro, o dalle nuove aree di sosta aperte grazie alla collaborazione di AMTS e dell’Autorità di sistema Portuale (oltre quelle riportate nella grafica AMT ricordiamo i 190 posti disponibili tra l’interno del Porto e gli Archi della Marina)”.

Otto varchi elettronici

Su disposizione della Giunta Trantino, l’attivazione del controllo telematico degli accessi con telecamere avverrà con l’installazione di otto varchi elettronici nelle seguenti vie:

➢ via Castello Ursino, lato ovest, incrocio con il lato nord di via Riccardo da Lentini;

➢ via Alaimo, lato sud, angolo via Reitano;

➢ piazza Federico di Svevia, carreggiata sud, lato nord, incrocio con via Sant’Angelo Custode;

➢ via Sant’Angelo Custode, lato est, incrocio con via Plebiscito;

➢ via Bufalo, lato est, incrocio con via Plebiscito;

➢ via Grimaldi, lato est, incrocio con via Plebiscito;

➢ via Transito, lato sud, incrocio con via Castello Ursino;

➢ via Gisira, lato sud, incrocio con via Castello Ursino.

Il provvedimento

Per la cronaca, il provvedimento di pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia era stato deliberato dalla giunta lo scorso 3 maggio. Nel corso dei mesi precedenti si erano succeduti diversi incontri tra amministrazione, residenti e commercianti. Oggi, come detto, l’annuncio ufficiale: da domenica 16 l’area del Castello Ursino sarà off limits per i veicoli.

[Crediti foto: Alessandro Saffo]