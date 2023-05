Catania, il Pd lancia il guanto di sfida: “Partita aperta”

L'iniziativa di ieri pomeriggio in scena al Sal è stata scandita da ottimismo.

CATANIA – Il Partito Democratico presenta i candidati al consiglio comunale. Sulla falsa riga delle parole di Elly Schlein anche i dem etnei assicurano che “nemmeno questa volta li vedranno arrivare”. L’iniziativa pomeridiana in scena al Sal è scandita da ottimismo. Il test catanese avrà una valenza nazionale e i dem non vogliono mancare l’appuntamento sperando di avere il vento in poppa grazie al simbolo. Ne è convinto il senatore Antonio Nicita che apre la kermesse. Il candidato sindaco Maurizio Caserta traccia la linea di confine. “Si fronteggiano due idee di città, una all’insegna della continuità, l’altra del cambiamento”, dice cercando di suonare la carica. E aggiunge: “E’ una partita che ci possiamo giocare”. Poi si alternano diversi candidati al consiglio.



Ad aprire le danze è il rugbista Orazio Arancio “Capolista di una lista fortissima” (dice di sé). La pasionaria Sara Fagone, il giovanissimo ingegnere Matteo Bonaccorso, Gessica Salerno, il giornalista-avvocato Marco Pitrella (che cita Scidà, invitando a sfidare il sistema Catania), l’avvocato Seby Gazzo, l’ex consigliere di municipalità Mirko Giacona, l’avvocata Patrizia Tropea e l’universitario Damien Bonaccorsi e gli assessori designati Luigi Tabita (attore e attivista lgbtq) e il docente universitario Maurizio Spina.



Storie diverse che si incontrano nel percorso dem che porta a Palazzo degli Elefanti. La deputata regionale Ersilia Saverino invita a votare per “voltare pagina e premiare un modo diverso di fare politica”. Il segretario regionale, Anthony Barbagallo, ringrazia chi ha lavorato alla lista: la segretaria provinciale Maria Grazia Leone (stranamente assente) e il partito catanese. “Abbiamo lavorato a una lista senza uscenti, alla fine non vincerà questo o quel candidato ma l’interno Pd”, dice Barbagallo. Che assicura: “La vittoria è possibile, ricordiamoci che Catania è la città più importante al voto e sarà un test nazionale”.