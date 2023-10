Catania, il sindaco riceve Giancarlo Giannini a Palazzo degli Elefanti

Trantino riceve tutto il cast del docufilm

CATANIA – Il sindaco Enrico Trantino ha ricevuto nel Palazzo degli Elefanti l’attore e regista Giancarlo Giannini. Interprete tra i più grandi del cinema italiano e internazionale, è stato accompagnato dal regista catanese Alfredo Lo Piero. Nel corso dell’incontro è stata condivisa la testimonianza di momenti del percorso cinematografico, che ha visto Giannini più volte protagonista a Catania.

Mimì metallurgico

Una città che gli è rimasta nel cuore sin da “Mimì metallurgico ferito nell’onore”. “Io ho scoperto Catania e la Sicilia – ha evidenziato subito Giannini al sindaco – quando ho fatto Mimì metallurgico. Sono venuto da solo, l’azione si svolgeva a Catania, sono sbarcato a Palermo, mi sono affittato una macchina, ho voluto fare il giro della Sicilia, sono stato un mese e mezzo a girarla da solo, per capire, fare fotografie, curiosare, sentire il dialetto: bellissimo il dialetto catanese, straordinario, molto più bello questo del palermitano… Catania è una città meravigliosa”.

Il sindaco

“Catania è una città meravigliosa, con delle potenzialità straordinarie – ha confermato il sindaco – solo che dobbiamo infondere più orgoglio nei catanesi”. “E fare conoscere di più la Sicilia agli Italiani”, ha aggiunto Giannini. E va in questa direzione l’ultimo lavoro interpretato dal maestro del cinema, e motivo del suo ritorno sotto l’Etna, il docufilm “Un viaggio per incontrare Mimì”, diretto da Alfredo Lo Piero. Lungo il vecchio itinerario alla scoperta della Sicilia e della Sicilianità. In preparazione della storica pellicola di Lina Wertmuller, girata cinquant’anni fa.

Il docufilm

Un lavoro, con riprese appena ultimate a Catania, per il quale il sindaco Trantino ha ringraziato anche a nome della città l’attore, il regista e tutto il cast tecnico e artistico, presente numeroso in sala Bellini. Una produzione che “parla siciliano” non solo per le location ma anche per le maestranze e i tanti professionisti dell’Isola protagonisti.

Il cast

A partire dal grande Tuccio Musumeci, per arrivare agli studenti della scuola di cinema di Cine Ct creata da Lo Piero. Il docufilm è ideato, scritto e diretto da Lo Piero, prodotto da A.L. Centro Studi Laboratorio D’arte A.C. E realizzato con la collaborazione della Catania Film Commission. Tra le figure professionali coinvolte, Pietro Tenoglio, make up artist, da tanti anni truccatore di Giannini, Vittorio Melloni, fonico di presa diretta; Nino Celeste, supervisione alla fotografia. Poi Giuseppe Di Blasi, direttore della fotografia e operatore di macchina, Salvo Legname, compositore della colonna sonora. Lo scenografo Mirko Miceli, mentre per i costumi Sebastiana Chiarenza di Lynette Fashion.

