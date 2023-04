Mimì Metallurgico e Walk of fame, Giancarlo Giannini a Catania

La due giorni etnea per celebrare la carriera dell'attore

2' DI LETTURA

CATANIA – Giancarlo Giannini a Catania per rivedere “Mimì metallurgico” a cinquanta anni di distanza dalla sua prima proiezione, per festeggiare la recente stella alla Walk of fame, e per visitare il CINE CT, dove si terrà la conferenza stampa, e per una master class sulla recitazione cinematografica. Una successione di eventi importanti per l’attore, che sarà a Catania nei prossimi giorni su iniziativa del regista Alfredo Lo Piero.

Giancarlo Giannini a Catania: gli appuntamenti

Il primo appuntamento sarà il 29 pomeriggio, nella sala del Centro studi laboratorio d’arte di via Caronda, 316, dove Giannini sarà presente alla proiezione del film che ha segnato l’inizio di una prestigiosissima e lunga carriera.

Alle 20,30 l’attore sarà festeggiato per il più recente riconoscimento professionale nel corso di una serata con ingresso riservato e su lista (informazioni e prenotazioni al 368 662898). Nella master class sul mestiere dell’attore, Giannini sarà accompagnato dal suo storico truccatore Pietro Tenoglio, specializzato anche in effetti speciali.

Le altre iniziative

A conferma della sinergica collaborazione tra pubblico e privato inoltre, ed in nome della cultura e della arte, alla conferenza stampa di sabato 29 aprile ore 10:30, presso le sedi del CINE CT sito in via Bicocca 21, (imbocco superstrada Catania-Gela) saranno presenti i comuni di Vizzini, Caltagirone e Mirabella Imbaccari, che mostreranno ai presenti ed alla stampa, prodotti tipici del rispettivo territorio.

Significativa anche la partecipazione di altri sponsor privati: Cappellani Megastore, Lynette Fashion Shop, Inside Produzioni, Best Sicily Tour, Romano House, Sicilia In Bocca, Catering Masseria Carminello, che offrirà il rinfresco dopo la conferenza stampa. Il popolare attore ligure visiterà il CINE CT ideato e diretto dal regista Alfredo Lo Piero, il primo “Cine Città” al mondo impegnato nel sociale.

Giannini incontrerà decine e decine di giovani per svelare loro segreti e strategie da impiegare nel mondo della recitazione cinematografica e teatrale. In conseguenza dell’alta richiesta di partecipazione, al numero massimo di partecipanti inizialmente previsto, sono stati aggiunti ulteriori posti.