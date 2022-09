Catania, incendiata la palma tra via Gemmellaro e via Pacini

L'albero è stato dato alle fiamme alle prime ore del mattino di sabato 10 settembre. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

CATANIA – È stata data alle fiamme intorno alle 5 del mattino di sabato 10 settembre. In una strada che, fino a poche ore prima, brulicava di persone. Le immagini dell’incendio della palma che si trova tra via Gemmellaro e via Pacini ormai stanno facendo il giro dei social e delle chat WhatsApp. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la zona. L’albero, semi bruciato, è ancora al suo posto nell’aiuola e non sembra pericolante.

Questa mattina, a denunciare l’accaduto è intervenuto anche il Consigliere comunale di Grande Catania Sebastiano Anastasi. “Nonostante gli appelli da parte di tanti colleghi consiglieri comunali – dice Anastasi in una nota – nulla sembra arrestare questa ondata barbarica che sta letteralmente mettendo sotto assedio la città”. “Abbimo superato ogni limite – continua l’autonomista – Si convochi urgentemente un Consiglio straordinario la presenza del commissario straordinario appena insediato e della prefetta. Catania non può resistere a lungo“.