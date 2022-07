Incendio a Vampolieri, l’intervento della Forestale

La collina inghiottita da due roghi in due giorni, in un caso le fiamme si sono avvicinate anche a delle villette

1' DI LETTURA

CATANIA – Collina di Vampolieri attaccata dal fuoco negli ultimi giorni. Intorno alle 13 di oggi un vasto incendio è stato appiccato in via Ceuta, nel territorio di Acicastello, nella stessa zona in cui ieri c’era stato già un intervento massiccio di mezzi della Forestale e dei Vigili del Fuoco.

Subito dopo la segnalazione al Centro operativo di Catania, la Forestale ha inviato oggi il proprio personale sul posto e ha fatto intervenire un’autobotte. Sul posto erano presenti anche dei volontari, che con il loro mezzo combinato hanno tamponato le fiamme. Dopo l’intervento, l’area è stata bonificata e il rischio per alcune villette azzerato.

Sempre a Vampolieri, ieri un vasto incendio ha bruciato una porzione di collina sotto il campo sportivo di Acicastello. Anche in questo caso, la Forestale di Catania è intervenuta con un elicottero Falco 2 e con due pattuglie del distaccamento. In più, erano presenti anche due mezzi dei vigili del fuoco e volontari dell’associazione Arcicaccia di Acireale.