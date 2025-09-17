Catania, incidente sulla Circonvallazione: muore una 29enne

L'ennesima tragedia della strada

CATANIA – La tragedia sarebbe accaduta poco dopo le 5 di questa mattina. Una ventinovenne ha perso la vita in un incidente accaduto in viale Marco Polo, lungo la Circonvallazione di Catania. In quella che è una dinamica, al momento, tutta da chiarire. La vittima si chiamava Silvia Gulisano.

Al loro arrivo, i soccorritori del 118 hanno trovato la donna riversa a terra priva di sensi. Pochi metri più in là lo scooter sul quale era a bordo scaraventato sull’asfalto. Incidente autonomo o speronamento di un altro mezzo, saranno i rilievi della polizia municipale di Palazzo degli elefanti a doverlo accertare.

Le condizioni della ventinovenne – avrebbe compito 30 anni il mese prossimo – sono subito apparse gravi. Trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania, qui è giunta con un “gravissimo trauma cranio-facciale e già in coma”. È, purtroppo, morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso per arresto cardio circolatorio. Inutile ogni manovra rianimatoria.