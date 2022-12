Incidente e tragedia: il mezzo va fuori controllo, muore 49enne

Una domenica nella quale siamo costretti a raccontare dell'ennesima vittima della strada.

CATANIA. La tragedia è avvenuta all’alba. Quando lo scooter Sh 300 è finito fuori controllo andando a sbattere contro un’auto che si trovava parcheggiata l’ungo la strada.

In sella al due ruote, un 49enne di Mascalucia che ha colpito con violenza la testa sull’asfalto: per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Nemmeno l’intervento dei soccorritori del 118 ha potuto salvargli la vita.



E’ il racconto di un’altra, l’ennesima, vittima della strada che si è perpetrata questa volta lungo via Aldo Moro in territorio di Gravina di Catania. L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 di questa mattina.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso ricostruendo la possibile dinamica dei fatti.



E’ plausibile, ma ancora tutto da accertare, che i lavori in corso che vengono effettuati in questi giorni lungo la via in questione abbiano potuto “sorprendere” il 49enne che ha finito col perdere poi il controllo.

Ma è soltanto una ipotesi. Quello che rimane è, invece, una tragedia che è di una domenica macchiata dal sangue.