Incidente sulla 121: feriti e code chilometriche

Una mattina di passione per gli automobilisti.

1' DI LETTURA

CATANIA. Mattinata di passione per gli automobilisti che stavano attraversando la Paternò-Catania, per via di un tamponamento che ha coinvolto tre vetture. Vi sarebbero anche dei feriti (non gravi) che sono stati soccorsi dal personale medico del 118.

L’incidente si è verificato in territorio di Misterbianco lungo la discesa che porta allo svincolo.



Sul posto, i militari dell’Arma e gli agenti di polizia municipale. Conseguenza dell’incidente, è stata anche una lunga coda di automobili rimasta praticamente ferma sulla Strada Statale 121.